Çubuk'ta ilk kadın kooperatifinden belediyeye ziyaret - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulan ve ilçenin ilk kadın kooperatifi olma özelliğini taşıyan Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çubuk'ta bir grup kadının bir araya gelerek kurduğu Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışmalarına başladı.

Kısa sürede önemli çalışmalar yürüten ve bölgede adından övgüyle söz ettiren kooperatif yöneticileri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Kooperatif üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Demirbaş, ürettikleri ürünleri tek tek tek inceleyerek, yeni yapacakları projeler hakkında da bilgi aldı.

Kadının her alanda olması ve üretime katkı vermesi gerektiğini dile getiren Başkan Demirbaş, ilçesinde böylesi güzel bir birliktelik ve çalışmanın ortaya konulmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Bu tür çalışmalara olan desteklerinin hep devam edeceğini vurgulayan Başkan Demirbaş, şunları söyledi:

"Kadınlarımızın üretken bireyler olarak toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak ve el emeklerini değerlendirmelerine destek olmak amacıyla bir kooperatif çatısı altında birleşmeleri son derece önemli. Bu oluşum için özveriyle emek harcayan sizleri tebrik ediyorum. İnşallah bu tarz çalışmalarla kadınlarımız hem meslek öğrenecek hem üretecek hem de para kazanarak aile ekonomilerine destek olacaklar. Biz elimizden geldiği kadar her türlü desteği vermeye hazırız. Bu hayırlı olacağına inandığım çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."

Başkan Demirbaş'ın projeleri arasında kadınlar için çok önemli projelerin olduğunu bildiklerini dile getiren Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Elif Şahbudak ise birlikten kuvvet doğar düsturu ile yola çıktıkları kaydetti.

İlçenin yöresel değerlerini kadın emeği ve üretkenliği ile ekonomiye kazandırmak istediklerini anlatan Şahbudak,"Başkanımızın emeğe gösterdiği hassasiyet ve desteği biliyoruz. Sağ olsunlar kadınların istihdam edilmesinde de büyük gayretleri olmuştur. Şimdi de kendi emeklerimizle üretmemize ve ürettiklerimizin pazarlanmasında bizlere yol gösterecek ve katkı vereceklerdir. Biz şimdiden bu işi piyasasında bir yer edinmemiz konusunda sunacakları katkılardan dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.