Çubuk'ta İlköğretim Haftası için çelenk töreni - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Kılıç, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İlk defa öğrenci olmadan buruk bir açılış gerçekleştirildiğini söyleyen Kılıç, ilçedeki tüm öğretmen ve kurumlarla birlikte tüm imkanlarıyla en iyi şekilde eğitim ve öğretimin devam etmesi için seferber olduklarını belirtti.

31 Ağustos-18 Eylül arasında Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü anımsatan Kılıç, bir taraftan da okulların 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı.

Kılıç, velilere ve öğrencilere de seslenerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, pandemi sürecinin hasarsız atlatılmasını istediklerini belirtti.

Törene Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner de katıldı.