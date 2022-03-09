Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

09.03.2022 20:18

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin İ.Ç. (60) olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin iş yerlerinden çaldığı tespit edilen 100 avro ve 10 bin 500 liraya el konuldu.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çubuk'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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