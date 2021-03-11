Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyen 100 öğrenciye "at biniciliği" eğitimi verildi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okuyan 100 öğrenciye, at biniciliği eğitimi verilmeye başlandı.

İlçede 2021 İstiklal Marşı Yılı kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çubuk Öğretmen Akademisi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında AYBÜ Çubuk yerleşkesinde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okuyan 100 öğrenciye, uzman hocalar tarafından binicilik eğitimi verilmeye başlandı.

Haftada 3 gün verilen ve 1 yıl sürecek eğitimin ilk dersine katılan öğrenciler, ata binmenin keyfini yaşadı.

Programa, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Gökdere, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"At biniciliği bölümünü daha da geliştireceğiz"

Rektör Aydınlı, AA muhabirine, programın gençleri istiklal ruhuyla yetiştirme çalışmalarından biri olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'nı en iyi şekilde ezberleyen öğrencilerimizi burada ödüllendiriyoruz." dedi.

Üniversite olarak ata sporlarına çok önem verdiklerini dile getiren Aydınlı, şunları kaydetti:

"Üniversite içerisinde at biniciliği olması çok önemli. Bu bölüm sadece spor amaçlı kullanılmıyor, sağlık amacında da kullanılıyor. Özellikle otistik ya da engelli çocuklarımızın tedavilerinde kullanılıyor. Bu bölümü daha da geliştireceğiz inşallah. Hatta oklu atçılığı da burada düşünüyoruz."

Kaymakam Keleş de emeği geçenlere teşekkür etti.

Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Bilal Gökdere ise amaçlarının çocuklara atları sevdirmek olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Ceylin Karakuş da "Burada atlara bindik, çok güzeller. İstiklal Marşımızı bende okuyup ezberledim. Böyle bir ödül verilmesi beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.