Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

12.03.2022 16:18
Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çubuk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Zeynep Büke, "İstiklal Marşımız milletimizin ruhunu, tarihini, ideallerini anlatan hiç bir zaman ölmeyecek ve daima yaşayacak olan mukaddes bir değerdir." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan sinevizyon gösterimi ve Ersoy'un şiirlerinin okunmasının ardından kurtuluş savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı tiyatro gösterimi yapıldı.

Kahramanlık türkülerinin de söylendiği program sonunda okullar arası düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe protokolün öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve teşekkür etmesinin ardından program sona erdi.

Programa Çubuk Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve görevliler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi - Son Dakika


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