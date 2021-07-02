Çubuk'ta judocu gençlere başarı belgeleri verildi - Son Dakika

Girdikleri kuşak sınavında başarı elde eden Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı sporcularına başarı belgeleri törenle dağıtıldı.

Geçen hafta kuşak sınavına katılan Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Judo Takımı sporcularından bir üst kuşağa geçen sporcuların başarı belgeleri Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından verildi.

Çubuk Belediyesi Meclis ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene belediye meclis üyeleri, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, sporcular ve aileleri katıldı.

Tören öncesi konuşan Demirbaş, sporun önemine değindi.

Elde edilen her bir başarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Demirbaş, başarılar arttıkça örnek olduğunu ve yeni gençlerin de spora başladığını kaydetti.

Ailelere çocuklarının arkasında oldukları için teşekkür eden Demirbaş, "Bugün sizleri burada ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün 60 öğrencimize belgelerini vereceğiz. İnşallah çok daha başarılar elde edeceksiniz. Önceki gün yüksek atlamada Avrupa 3'üncüsü olan hemşehrimiz Abdullah Ilgaz bizi ziyarete geldi. Çok mutlu olduk ve kendisiyle gurur duyduk. İnşallah sizler de dünyanın her yerinde elde edeceğiniz başarılarla şanlı bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutacaksınız." dedi.

Törende sporcular ile bir süre sohbet eden Demirbaş, sporculara başarılar diledi.