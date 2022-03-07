Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti

07.03.2022 16:37

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli mesleklerden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 80 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli mesleklerden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 80 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Çubuk Belediyesi ile Ankara Hanımeli Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da eşlik etti.

Ankara Hanımeli Derneği Başkanı Asiye Mutlu, "Bugün 40 farklı meslek grubundan hanımla birlikte meyve fidanları diktik. Her alanda olduğu gibi doğaya hanım eli değsin istedik. Ağaçlarımız inşallah meyve verecek ve bu meyveleri yiyenlerde bu sevgiyi yaşatacak." ifadelerini kullandı.

Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti
Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti
Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti

YORUMLAR
500
Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YÖKDİL sınavı mesaisi yapacak AŞTİ'de 'Kadın Danışma Birimi' hizmete girdi AŞTİ'de 'Kadın Danışma Birimi' hizmete girdi

Hisarcık, Ankara, Çubuk, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:05:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement