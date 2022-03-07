Çubuk'ta kadınlar meyve fidanı dikti - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çeşitli mesleklerden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, 80 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Çubuk Belediyesi ile Ankara Hanımeli Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da eşlik etti.

Ankara Hanımeli Derneği Başkanı Asiye Mutlu, "Bugün 40 farklı meslek grubundan hanımla birlikte meyve fidanları diktik. Her alanda olduğu gibi doğaya hanım eli değsin istedik. Ağaçlarımız inşallah meyve verecek ve bu meyveleri yiyenlerde bu sevgiyi yaşatacak." ifadelerini kullandı.