Çubuk'ta kamyonet ile otomobil çapıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 54 B 7667 plakalı kamyonet, Osman Yılmaz yönetimindeki 06 BKV 039 otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Nihat Ünal yaralanırken, kamyonet sürücüsü olay yerinde kaçtı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
- Kaynak: AA
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