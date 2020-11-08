Polis kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 54 B 7667 plakalı kamyonet, Osman Yılmaz yönetimindeki 06 BKV 039 otomobille çarpıştı.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta kamyonet ile otomobil çapıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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