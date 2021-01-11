Çubuk'ta kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan kişilere para cezası - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar oynadıkları iddiasıyla 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu adrese giden ekipler, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye toplam 26 bin 916 lira ceza verdi. Ekipler, "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan da işlem yaptı.

Ayrıca, S.K'ye ait olduğu belirlenen iş yeri, Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.