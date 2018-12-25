Çubuk'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ankara
'nın Çubuk
ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Özellikle Karagöl
bölgesi ile Avcıova, Nusratlar, Hacılar
, Evci
, Elören, Yeşilkent
, Kuzören
, Kuruçay
, Aydoğan
, Uluağaç, Kışlacık, Ovacık
, Dağkalfat, Demirci, Yeşilkent, Yukarı Çavundur
, Tahtayazı ve çevresinde etkisini artıran kar, bu bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Çubuk Şubesi Müdürü Cengiz Özaydın, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından teyakkuza geçtiklerini anlatan Özaydın, şunları kaydetti:
"Çubuk Belediyesi
ile koordineli şekilde çalışmalarımız sürdürüyoruz. Şu anda 15 personel, 2 greyder, 4 kar küreme ve tuzlama ekibimizle yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti. Acil müdahale ekiplerimiz, vardiyalı bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak kar yağışı devam ettiği için bir taraftan açtığımız yol diğer taraftan karla dolabiliyor. Amacımız bölgede yolların kapanmasını engellemek."
Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Akif Çiftçi ise ilçe merkezinde 8 ekiple karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.
Kar yağışına hazır olduklarını dile getiren Çiftçi, "Yüksek kesimlerde olduğu gibi ilçe merkezinde de yoğun bir şekilde kar yağışı etkili oluyor. Çubuk Belediyesi olarak 2 kar küreme, 2 greyder, 2 tuz serpici araç ve 3 kepçe ile yaklaşık 20 personel ile karla mücadele çalışmamızı sürdürüyoruz. " ifadesini kullandı.