Ankara'nın Çubuk ilçe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Eyüp Kocabaş, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, gece Ağılcık Mahallesi'nde bahçe evinde kalan Kocabaş'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine sabah saatlerinde bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Evde baygın bulunan ve sobadan sızan gazdan zehirlendiği anlaşılan Kocabaş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Kocabaş'ın yakınları da hastaneye gelerek sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Bilincinin açık olduğu öğrenilen Eyüp Kocabaş'ın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen belediye yöneticisi tedaviye alındı - Son Dakika