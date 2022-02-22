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Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı - Son Dakika

Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı

22.02.2022 11:37
Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastanede tedavi altına alındı.

Taşpınar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Şan (64) ve eşi Ayşe Şan'dan (66) haber alamayan yakınları, gittikleri ikamette yaşlı çifti hareketsiz yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Ayşe Şan ise ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı çiftçin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

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Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı İtalya'da salgının yıl dönümünde ilk vakanın çıktığı kasaba o günleri unutmuyor İtalya'da salgının yıl dönümünde ilk vakanın çıktığı kasaba o günleri unutmuyor (FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi (FPV Drone) Ankara'nın zirvedeki güzelliği Alicin Kültürel Jeositi

Ankara, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı - Son Dakika


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