Çubuk'ta karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastanede tedavi altına alındı.

Taşpınar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Şan (64) ve eşi Ayşe Şan'dan (66) haber alamayan yakınları, gittikleri ikamette yaşlı çifti hareketsiz yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Şan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Ayşe Şan ise ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı çiftçin sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.