Çubuk'ta Kariyer Fuarı açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Benim geleceğim Türkiye'nin geleceği" Kariyer Fuarı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çubuk Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen fuarda yurt içi ve yurt dışından 20'nin üzerinde üniversite öğrencilerle buluştu.

Programın açılışında konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, kariyer günleri programının öğrencilerin üniversite tercihlerinde ve meslek tercihlerinde önlerini açacağını söyledi.

Her öğrencinin üniversitelere gidip araştırma ve tespit yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Kaymakam Keleş, "Biz bugün üniversiteleri öğrencilerimizin ayağına getirdik. Burada hem yetkililer bilgi verecekler hem de yanlarında getirdikleri broşürleri öğrencilere vererek oradan edindikleri bilgilerle hayatlarını belirlemede yol göstermesine katkı verecek. Bu programa destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben buradan çocuklarımıza kendi kişiliklerine ve yeteneklerine en uygun bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, geçmişte birçok arkadaşının doğru bölümleri tercih etmemeleri nedeniyle üniversite değiştirdiklerini, üniversitelerin buraya kadar gelerek kendilerini ve bölümlerini tanıtmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise eğitim ve öğretimin sadece okullarda verilen eğitimlerle olmadığını ifade ederek öğrencilerin geleceklerini planlamalarına katkı vermeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların sununda Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından mini bir müzik dinletisi sunuldu, protokol tarafından stantlar gezilerek üniversiteler hakkında bilgi alındı.

Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'ndaki üniversitelerin stantlarını gezen öğrenciler de kariyer planlamaları için yetkililerden bilgi aldı.