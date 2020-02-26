Çubuk'ta Kariyer Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kariyer Fuarı açıldı - Son Dakika

Çubuk'ta Kariyer Fuarı açıldı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Benim geleceğim Türkiye'nin geleceği" Kariyer Fuarı açıldı.

Çubuk'ta Kariyer Fuarı açıldı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "Benim geleceğim Türkiye'nin geleceği" Kariyer Fuarı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çubuk Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen fuarda yurt içi ve yurt dışından 20'nin üzerinde üniversite öğrencilerle buluştu.

Programın açılışında konuşan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, kariyer günleri programının öğrencilerin üniversite tercihlerinde ve meslek tercihlerinde önlerini açacağını söyledi.

Her öğrencinin üniversitelere gidip araştırma ve tespit yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Kaymakam Keleş, "Biz bugün üniversiteleri öğrencilerimizin ayağına getirdik. Burada hem yetkililer bilgi verecekler hem de yanlarında getirdikleri broşürleri öğrencilere vererek oradan edindikleri bilgilerle hayatlarını belirlemede yol göstermesine katkı verecek. Bu programa destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben buradan çocuklarımıza kendi kişiliklerine ve yeteneklerine en uygun bölümleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, geçmişte birçok arkadaşının doğru bölümleri tercih etmemeleri nedeniyle üniversite değiştirdiklerini, üniversitelerin buraya kadar gelerek kendilerini ve bölümlerini tanıtmalarının çok önemli olduğunu kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise eğitim ve öğretimin sadece okullarda verilen eğitimlerle olmadığını ifade ederek öğrencilerin geleceklerini planlamalarına katkı vermeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların sununda Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından mini bir müzik dinletisi sunuldu, protokol tarafından stantlar gezilerek üniversiteler hakkında bilgi alındı.

Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'ndaki üniversitelerin stantlarını gezen öğrenciler de kariyer planlamaları için yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğal gaz ithalatı Aralık'ta yüzde 10,5 azaldı
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:49:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta Kariyer Fuarı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]