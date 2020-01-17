Çubuk'ta karne heyecanı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 20 bin 600 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Karne heyecanının yaşandığı Barbaros İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Adem Keleş, ilçede yaklaşık 20 bin 500 öğrencinin yarıyıl tatiline çıktığını söyledi.

Öğrencilere dinlenmelerini tavsiye eden Keleş, "İyice dinlenin, gezin, sinemaya gidin, kitap okuyun ve böylece ikinci döneme dinç bir şekilde başlayın. Hepinizi tatil vesilesiyle selamlıyorum ve gözlerinizden öpüyorum." diye konuştu.

Tatilin en iyi şekilde ve verimli bir şekilde geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Başkan Demirbaş ise, "Tatilde büyüklerinizi ziyaret edin. Spor yapmak için fırsat ayırın ve ailelerinizle birlikte bol bol doğaya çıkmaya çalışın." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu törenin ardından sınıflar ziyaret edildi. İlkokul öğrencilerinden engelli Elif Zeynep Çelik'i ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, öğrenciyle yakından ilgilendi.

Daha sonra Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıttı.