Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, Esenboğa Havalimanını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, Esenboğa Havalimanını ziyaret etti - Son Dakika

Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, Esenboğa Havalimanını ziyaret etti

13 dakika önce

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu ile TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer'i makamında ziyaret etti.

Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, Esenboğa Havalimanını ziyaret etti, System.String[]

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu ile TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Keleş, Esenboğa Havalimanının Çubuk ilçesi sınırlarında olduğunu, ilçenin ve Başkentin dünyaya açılan bir kapısı olduğunu belirterek yapılan her çalışmayı havalimanını düşünerek gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Esenboğa Havaalanına sık sık ziyaret ettiğini anlatan Başkan Demirbaş da ilçelerinden çok sayıda vatandaşın havaalanında istihdam edildiğini hatırlatarak, "Burası bizim görünen yüzümüz. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Esenboğa Havaalanında göreve başladığını günden bu tarafa zaman zaman ilçeyi gezdiğini aktaran Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu ise tarım ve turizm kenti ilçenin doğayla iç içe, hareketli, huzurlu bir ilçe olduğunu ve Çubuk'u çok beğendiğini ifade etti.

Esenboğa Havalimanı, Murat Soylu, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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