Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan mesleki eğitim merkezine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan mesleki eğitim merkezine ziyaret

23.02.2022 15:57
Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan mesleki eğitim merkezine ziyaret

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette merkez müdürü Hasan Üzüm'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Keleş, mesleki eğitim merkezine gelen öğrencilerin mesleğe erken atıldığını ve iş garantisine sahip olduğunu ifade etti.

Keleş, "Biz mesleki eğitim merkezimizi çok önemsiyoruz. Buraya gelen çocuklarımız erken yaşta meslek sahibi olarak çalışma hayatına başlayacaklar. Ben buraya devam eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Staj imkanlarından, sigortaların ödenmesine kadar birçok imkan sunuluyor." dedi.

Merkeze gelen gençlerin hayatlarına çok güzel bir yol çizdiğini anlatan Belediye Başkanı Baki Demirbaş da öğrencileri gelecekte iş yerlerinde ziyaret etmeyi temenni ettiklerini kaydetti.

Mesleki eğitimi teşvik etmek için yapılan düzenlemelerin ardından kurumlarına ilginin çok arttığını aktaran Hasan Üzüm ise "Öğrencilerimizin tamamı istihdam ediliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizden mezun olan öğrencilerimizi önemli yerlerde görmek bizim en büyük motivasyonumuz. İlçemizde işsizliğin azaltılmasında mesleki eğitim merkezi olarak kurumumuzun çok önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra sınıfları da gezen Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve şube müdürleri de eşlik etti. ???????

YORUMLAR
500
Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı Tokat'ta eğitim merkezleri tanıtım toplantısı yapıldı

Mesleki Eğitim, Baki Demirbaş, Adem Keleş, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan mesleki eğitim merkezine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan yaralı kurtulan adamın ilk sorusu: Eşim nerede, beni onun yanına götürün!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan mesleki eğitim merkezine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement