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Çubuk'ta KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Çubuk'ta KDV indirimi denetimi yapıldı

15.02.2022 13:58
Çubuk'ta KDV indirimi denetimi yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri market ve bakkallarda denetime başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından zabıta ekipleri market ve bakkallarda denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen 'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulaması Çubuk'ta da başlatıldı.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla market ve bakkallarda denetim yaptı.

Denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi kontrol edildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Ekiplerimiz kasa fişi ve reyondaki fiyat etiketleri arasındaki fiyatları karşılaştırıyor. KDV indirimlerini marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyorlar. Ekiplerimiz iş yerlerine gerekli uyarıları yaparken, uymayanlar hakkında da gerekli yasal işlemler uyguluyorlar. Market ve bakkallara yönelik denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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cumhurbaşkanı, Ankara, Zabıta, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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