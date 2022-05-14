Çubuk'ta kene vakası şüphesi - Son Dakika
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Çubuk'ta kene vakası şüphesi

14.05.2022 18:47
Çubuk'ta kene vakası şüphesi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Çavundur Mahallesi'nde hayvancılık yapan A.G. ve M.T, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede, hastaların vücudunda kene olduğu görüldü.

Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kene ısırması nedeniyle Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine müracaat eden kişiye yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

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Ankara, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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