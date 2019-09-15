Çubuk'ta kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobilin adliye bahçesindeki istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:52 Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobilin adliye bahçesindeki istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alihan Sarıkaya idaresindeki 34 PA 536 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi PTT Caddesi'nde kontrolden çıkarak Çubuk Adliyesi bahçesinin istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü Sarıkaya ile aynı araçta bulunan Hüseyin İlker hafif yaralandı.
Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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