Çubuk'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan hastalar taburcu edildi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hastalar alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 5 kişi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastalar yapılan 12 ila 26 günlük tedavinin ardında doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evlerine uğurlandı.

Taburcu edilenlerden S.M, hastalığı doktor ve hemşerilerin büyük desteği sayesinde yendiğini dile getirerek, "Uzun bir aranın ardından evime gidiyorum. Benim buradan herkese tavsiyem, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, hijyen kurallarına rivayet etmeleridir. Yoksa gelip burada uzun süre yatarlar." dedi.

Öte yandan Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde bugüne kadar 300 kişiye Kovid-19 taraması yapılırken test sonucu pozitif çıkan 59 kişi hastanede tedavi altına alındı, tedavisi tamamlanan ve iyileşen 26 hasta ise taburcu edildi.