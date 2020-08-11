Çubuk'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Olmuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Bülent Bulut, Zabıta Müdürü Ünal Ayten, İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu ile ilçedeki lokantalara yönelik denetimlere katıldı.

Keleş, denetimlerde işletme sahipleri ile çalışanlara, koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında oturma düzenleri, hijyen, tek kullanımlık ürünler ve maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Keleş, kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Keleş, işverenlerin ve çalışanların hem kendi sağlıkları hem de müşterilerinin sağlığı için kendilerine tebliğ edilen kurallara hassasiyetle uygulamaları gerektiğine dikkati çekerek, ilçede denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

Maskesiz gezen kişileri de uyaran Kaymakam Keleş, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızca belirtilen kurallar doğrultusunda ilçemizdeki tüm işletmelerde denetimler devam ediyor. Bu denetimler daha da sıklaşacak. Toplum sağlığını korumaya yönelik yapılan bu tür denetimler çok önemli. Kurallara dikkat edilmeli, maskesiz kimse olmamalı, kolonya ve dezenfektan mutlaka bulundurulmalı. Denetlediğimiz iş yerlerine giden vatandaşların güvende olması, orada çalışan kişilerin vatandaşa yönelik almaları gereken önlemler son derece önemli, o yüzden işletmelerin kurallara uygun olması gerekiyor."