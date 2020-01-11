Kışlacık Mahallesi Muhtarlığı ve Kışlacık Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kış günlerinde düzenlenen geleneksel Köy Odası Buluşmalarına Ankara Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin'in katılımıyla gerçekleşti.

Mahalle halkının imece usulüyle hazırladığı yemeklerin ikram edildiği Köy Odası Buluşmaları Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehitler için yapılan duaların ardından programda konuşan Ankara Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Yeğin, programı düzenleyen Kışlacık Mahallesi muhtarı, dernek yöneticilerine ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Yeğin, ancak bu sürecin sonunda Türkiye'yi güzel günlerin beklediğini vurguladı. Son yıllarda ekonomik anlamda biraz zorluklar çekilse de düne kadar yapılamayanların bu gün yapılmaya başladığını anlatan Yeğin, "ABD'nin, İsrail'in ve Rusya'nın ürettiği terörle mücadele sırasında vermedikleri insansız hava araçlarını, tankları, silahları bu gün milli olanlarını üreten bir ülke yolunda hızla ilerliyoruz. Kendi helikopterimizi, uçağımızı, tankımızı ve en son kendi otomobilimizi üreten bir ülke olduk. Kendi silahımızı, tankımızı ve otomobilimizi üreteceğiz ve onları dışarı satacağız. Ülkemizden yurt dışına para çıkmayacak ve bunlardan elde ettiğimiz geliri kendi insanımıza harcayacağız. Kendi ürünlerimizi satarak ihracat yaparak dışarıdan getirdiğimiz parayla emeklimize, asgari ücretlimizi daha fazla artış vereceğiz. Çiftçimize daha fazla teşvik vermeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, yapılan yerel seçimlerin ardından 9 ay geçtiğini ve o günden bu güne güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sık sık sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhtarlarla bir araya gelerek istişareler yaptıklarını aktaran Başkan Demirbaş, bu güne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları anlattı.

Buluşmaya Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, sivil toplum kurulu şu temsilcileri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.