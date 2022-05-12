Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

12.05.2022 16:07
Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kullanma tarihi geçen gıdalar toplanarak imha edildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kullanma tarihi geçen gıdalar toplanarak imha edildi.

Çubuk Belediyesi zabıta ekiplerince, son bir ay içerisinde aralarında zincir marketlerin de yer aldığı iş yerleri 447 defa denetlendi.

7 iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, kullanma tarihi geçmiş gıdalara da el koydu.

Ürünler, çöp toplama alanında imha edildi.

Öte yandan, ekipler yaptıkları denetimlerde kaldırımları işgal eden 6 iş yerine de cezai işlem uyguladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimlerin her geçen gün arttığını, kaldırım işgali yapanlar hakkında da yasal işlemlerin uygulandığını kaydetti.

YORUMLAR
500
ABB Meclisi mayıs ayı ilk oturumunda söz vermeme tartışması ABB Meclisi mayıs ayı ilk oturumunda söz vermeme tartışması Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı Piyanist Fazıl Say'ın babası Ahmet Say, dualarla son yolculuğuna uğurlandı Mansur Yavaş: 'Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti' Mansur Yavaş: 'Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Karar Vicdanlarda Hukukun Değişmez Evrensel İlkeleriyle Değil, Maalesef Siyasetle Yer Etti'

Çubuk Belediyesi, Ankara, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:36 Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam kuyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 22:49:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement