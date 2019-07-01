Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Kuran okuma seferberliğinde sertifika sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Çubuk'ta Kuran okuma seferberliğinde sertifika sevinci

2 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur Mahallesinde başlatılan Kuran'ı Kerim Okuma Seferberliği" projesi kapsamında kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Çubuk'ta Kuran okuma seferberliğinde sertifika sevinci, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur Mahallesinde başlatılan Kuran'ı Kerim Okuma Seferberliği" projesi kapsamında kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seferberlik kapsamında yetişkin ve çocuklar eğitim gördü.
Dernek binasındaki etkinlikte 50 kursiyere sertifikaları verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan kursa katılan kursiyerlere teşekkür ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıdır; halkın isteklerinin hiç bekletilmeden ve hemen yerine getirilmesidir. Bizde Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatları ve görevimiz gereği sizlerin isteklerinizi yerinize getirdik. Bu mahallemizde bir çok kursu bu kapsamda açtık. Her alanda eğitimin verildiği bu mahallemiz ilçemizde örnek bir mahalledir. Gençlerimizle birlikte büyüklerimizde öğrenmenin ve eğitimin yaşı olmadığını vurgulayarak bu kursa geldiler. Bu günde sertifikalarını alıyorlar. Ben kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:49 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Çavundur, Ankara, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Veterinere tecavüz eden profesör, cezaevinden çıkıp emekli oldu Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları için kritik 72 saat Mansur Yavaş'ın "fışkiye" göndermesinde Melih Gökçek'ten sert yanıt!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:53:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta Kuran okuma seferberliğinde sertifika sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]