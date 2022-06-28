Çubuk'ta Kurban Bayramı dolayısıyla baklava mesaisi başladı - Son Dakika
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Çubuk'ta Kurban Bayramı dolayısıyla baklava mesaisi başladı

28.06.2022 13:05

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan baklava talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan baklava talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcanıyor.

Baklavacı Hülya Elma, AA muhabirine, bayram öncesi beklentilerinin üstünde sipariş aldıklarını, Ankara'nın birçok ilçesine baklava gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl siparişlerin erken geldiğini, bu nedenle de aralıksız çalıştıklarını belirten Elma, "Pandemi sonrası siparişlerimiz geçen senelere göre çok daha fazla. Biz de elimizden geldiği kadar siparişlere cevap vermeye çalışıyoruz." dedi.

Elma, ev baklavası olduğu için üretimlerinin bir hayli zahmetli olduğunu dile getirerek, "Üç kişi 3 kilogramlık bir tepsi baklavayı 30 dakikada ancak yapıyoruz." diye konuştu.

İlçede daha çok düğünlerde yapılan 40 katlı geleneksel baklava ile midye baklavasına talebin yoğun olduğunu anlatan Elma, "Gazete baklavamız, midye, Çubuk ve 40 kat ev baklavalarımıza ilgi yoğun oluyor. Baklavalarımızın tarifi kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerle hep aynı tarifle hazırlanıyor. Kullandığımız her şey doğal oluyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kurban Bayramı dolayısıyla baklava mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çubuk'ta Kurban Bayramı dolayısıyla baklava mesaisi başladı - Son Dakika
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