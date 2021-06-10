Çubuk'ta kurbanlık satışı başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen kurbanlıklarla dolmaya başladı.

Henüz çok fazla kurbanlık alım ve satışının olmadığı pazarda zaman zaman alıcı ile satıcı arasında pazarlıklar yaşanıyor.

Küçükbaş kurbanlıklar 1000 ila 2 bin 500 liradan, büyükbaş kurbanlıklar ise 8 bin ila 30 bin liradan satılıyor.

Kurbanlık satışlarını başlamasına rağmen talep olmadığından yakınan kurbanlık satıcılarından Ali Ünal, "Ben bu koyunları 1100 liraya aldım. 1200-1400'e satmak gerekiyor ki masrafımı kurtarayım ama 1000 ila 1100 liradan fazla veren yok. Kurbana kadar en az 5 bin lira da kira vereceğiz. Bu yıl kurbanlık piyasasının tadı tuzu yok." dedi.