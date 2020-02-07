Çubuk'ta lise öğrencisi kızını silahla öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba, tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51) polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, H.Y'yi gözaltına aldı.

Başına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı.

Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şeyma Y'nin cenazesi ise otopsinin ardından yeniden Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, burada yakınları ile Şeyma Y'nin Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Daha sonra Çankırı'nın Orta ilçesine gönderilen Şeyma Y'nin cenazesi, Kayılar Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.