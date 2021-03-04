Çubuk'ta lokanta ve kafelerde Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Çubuk Kaymakam Adem Keleş, yaptıkları denetimlerde kafeterya ve restoranlarda müşterilerin kurallara uyduğunu gözlemlediklerini, bunun memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kontrollü normalleşmeyle süreciyle birlikte Çubuk'ta Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katılımıyla denetim yapıldı.

Denetimde sosyal mesafe ve maske kuralının yanı sıra işletmelerin hijyen belgeleri de kontrol edildi, şartlara uymayanlar uyarıldı.

İlçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde kontrol yapıldı.

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, denetimler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Atatürk Caddesindeki lokanta ve kafelere tek tek giren Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu süreçte ilimiz ve ilçemiz orta riskli bölgesinde olduğu için birçok işletmemiz, restoranımız açılmış durumda. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilçemizde denetimlerimizi yapıyoruz. Özellikle kafeterya ve restoranlarda müşterilerimiz kurallara uyuyor, bu çok memnuniyet veren bir şey. İlçemizde geçtiğimiz süre içerisinde hastalık sayılarında çok ciddi düşüş olmuştu ancak bu hafta biraz yükselişe geçmiş durumda. Bu kapsamda vatandaşımız kurallara ne kadar uyarsa kontrollü normalleşme dönemi de o kadar uzayacaktır. Aksi halde hastalığın artması durumunda tekrar farklı tedbirler alınmak durumunda kalınabilir. O da bizim temenni ettiğimiz bir şey değil. Biz burada rehberlik etmeye çalışıyoruz. Burada dükkan kapatma, ceza yazma bizim için ikinci plandadır. Önemli olan kurallara uyulması için tavsiyeler, denetimler ve rehberlik etmektir. Vatandaşlarımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyoruz."