Çubuk'ta maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi - Son Dakika

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Çubuk'ta maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi
28 dakika önce
Çubuk Belediyesi tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıkları için çeşitli noktalara, özel çöp konteynerleri koydu.
Çubuk Belediyesi tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıkları için çeşitli noktalara, özel çöp konteynerleri koydu.
Çubuk Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlanmasının ardından konteynerlerin hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların belediyenin internet sitesinden kendilerine en yakın atık maske ve eldiven konteynerinin yerini görebileceği de kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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