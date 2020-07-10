Çubuk'ta mezarlıklarda bayram temizliği başladı - Son Dakika

Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan 80 mezarlıkta temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını belitti.

Bayram öncesi dezenfektan çalışmaları da yapılacağını dil getiren Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Kurban bayramı öncesinde vatandaşlarımızın anlamlı telaşı bizde de devam ediyor. Hemşehrilerimizin huzur ve sağlık içerisinde kabir ziyaretlerini gerçekleştirip dualarını okuyabilmeleri için tüm mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına başladık. Şuanda temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından ot biçimleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra mezarlıklar içindeki kuruyan ağaç dalları da temizleniyor. İnşallah arefe gününe kadar mezarlıklarımız temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturulacaktır. Bizde belediye olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde maske, hijyen ve temizliğe dikkat etmelerini istiyoruz."