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Çubuk'ta MHP'den Başkan Demirbaş'a ziyaret

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çubuk İlçe Başkanı İhsan Mutlu ile ilçe yönetimi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Çubuk'ta MHP'den Başkan Demirbaş'a ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çubuk İlçe Başkanı İhsan Mutlu ile ilçe yönetimi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İhsan Mutlu, Başkan Demirbaş'ın çalışmalarını yakinen takip ettiklerini, özellikle sanayi yatırımlarını ilçeye çekme konusunda yaptığı girişimleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş da MHP İlçe Başkanı Mutlu'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öncelikli hedeflerinin istihdam artırıcı çalışmalar yapmak olduğunu ifade eden Demirbaş, "MAN'ın ilçemizde yatırım yapacak olması ve ona bağlı sanayi kuruluşlarının ilçemizde yatırım yapmaya başlamasıyla inşallah sanayi kenti olmaya adım atmış olacağız. İlçemiz üniversitesi, tarım ve hayvancılığı, sanayisi ile hızla gelişecek. İnşallah ilçemizi el birliği içerisinde daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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