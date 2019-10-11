Çubuk'ta Millet Bahçesi çalışmaları başladı

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçeye yapılacak Millet Bahçesi projesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 52 dönümlük alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi için TOKİ yetkilileri Başkan Demirbaş'ı ziyaret etti. Ziyarette projenin detayları masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu.

İlçeye önemli bir değer kazandıracak Millet Bahçesi projesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Demirbaş, şu bilgileri verdi:

"Millet Bahçesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesinin arkasında Meliha Hasanali Bostan Fen Lisesi ile KYK Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu arasında kalan alanda yapılacak. Projede giriş meydanları, giriş takları, millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, yapay gölet, ahşap iskele ve seyir terasları, amfi tiyatro, açık hava sergi alanı, futbol, voleybol, basketbol sahaları, çocuk oyun alanları, kondisyon alanı, yürüyüş yolları, oturma alanları ve çeşmeler yer almaktadır. Bu güzel projenin ilçemize kazandırılmasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ yetkililerine tüm Çubuk halkı adına şükranlarımı sunuyorum."