Çubuk'ta muhtarlar ve dernek başkanlarına "kırsal mahalle" bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle muhtarlarına ve dernek başkanlarına yönelik "Kırsal Mahalle Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde organize edilen toplantıda, büyükşehir yasasıyla getirilen kırsal mahalle hakkında bilgiler aktarıldı.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni düzenlemenin getirisinin ve götürüsünün ne olduğunun en iyi şekilde bilinmesi amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Demirbaş, şu ana kadar 6 mahallenin muhtarlarının, kırsal mahalle olmak için dilekçe ile müracaat ettiğini bildirdi.

Çubuk'u ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını söyleyen Demirbaş, "Hemşehrilerimin faydasına olacak her hususu biz destekleriz. Bilgide yanlışlık olmasın diye konunun uzmanlarını davet ettik. Desteklerinden dolayı da Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği avukatı Zeliha Mercimek ise yeni yasa ile köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan, kırsal yerleşim özelliği tespit edilen mahallelerin ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi meclislerinde alınacak kararlar doğrultusunda kırsal mahalle olarak kabul edileceğini anlattı.

Kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebileceğini belirten Mercimek, "Mahallelerin kırsal mahalle statüsüne geçmesi halinde vergi, harç ve su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimlerden yararlanabilecek. Yapılan tespit ve çalışmalar Çubuk Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra Büyükşehir Meclisine sunulacak. Büyükşehir Belediye Meclisinden alınacak kararla mahalleler, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenecek." bilgisini verdi.

Kırsal mahalle olduktan sonra yapılacak inşaatlar ile ilgili imar yasası doğrultusunda aynen işlemlerin devam edeceğini dile getiren Türkiye Belediyeler Birliği şehir plancısı Ayşe Ünal da sadece ücretlerden muaf olacağını belirtti.

Toplantıya, Çubuk Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş ve Lokman Kılıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan katıldı.