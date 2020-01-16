Çubuk'ta müteahhitlerden emniyete ziyaret - Son Dakika

Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) yönetim kurulu üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü Serhat İbrahim Ünlü'yü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Uğur Murat Neşeli başkanlığındaki dernek heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Uğur Murat Neşeli de ilçelerinin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu kaydetti.

İlçenin huzurunun ve güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Neşeli, "İlçemizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında önemli katkıları olan tüm emniyet teşkilatımıza üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu önemli çalışmada emeklerinden dolayı tüm ilçe yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan emniyet güçlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.