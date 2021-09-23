Çubuk'ta nargile kömürü üretilen atölyede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki nargile kömürü üretilen atölyede çıkan yangın, yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Güldarpı Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran Sanayi Sitesi'ndeki atölyede yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Çubuk itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi de müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.