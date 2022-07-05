Çubuk'ta Nijerya heyetine tarımsal destekler anlatıldı - Son Dakika
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Çubuk'ta Nijerya heyetine tarımsal destekler anlatıldı

05.07.2022 17:31

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesine gelen 17 kişilik Nijeryalı heyet, yerel yönetimlerin tarımsal destekleri hakkında inceleme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Ankara'nın Çubuk ilçesine gelen 17 kişilik Nijeryalı heyet, yerel yönetimlerin tarımsal destekleri hakkında inceleme yaptı.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, başkanlık binasında Nijerya'dan gelen heyete tarımsal destekler ve çiftçilere yönelik hibe programları hakkında bilgi verdi.

Kılıç, ilçenin tarımsal destekleme ve bu konudaki bilgi, birikim ve tecrübelerini Nijeryalı yerel yönetimlerden gelen heyete aktardıklarını belirterek, "Tohum desteğinden fide desteğine, hayvancılık desteklerimizden girişimcilere olan desteklerimize tek tek anlattık. Buradaki çalışmalarımızı gösterip gerekli bilgiler verdikten sonra onlar da inşallah kendi ülkelerinde uygulayabilecekler diye düşünüyorum. Çubuk'taki başarımız onlar için iyi bir örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Yabancı heyet de bilgilendirmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Nijerya heyetine tarımsal destekler anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çubuk'ta Nijerya heyetine tarımsal destekler anlatıldı - Son Dakika
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