Çubuk'ta öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını yaptı - Son Dakika
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Çubuk'ta öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını yaptı

26.04.2022 16:34
Çubuk'ta öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını yaptı

"Karbon Ayak İzinde Çubuk" projesi kapsamında geçen yıl meyve ormanı oluşturan öğrenciler, aynı alanda önce çevre temizliği ve fidanların bakımlarını yaptı.

"Karbon Ayak İzinde Çubuk" projesi kapsamında geçen yıl meyve ormanı oluşturan öğrenciler, aynı alanda önce çevre temizliği ve fidanların bakımlarını yaptı.

Aşağı Çavundur Mahallesi Çubuk Çayı Vadisi'nde oluşturulan ormanlık alanında gönüllü öğrenciler çevre temizliği yaptı. Öğrenciler, topladıkları atıkları kaynağında ayırarak Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, "Öğrencilerimizle çevre temizliği yaptık. Toplanan camların, plastiklerin, kağıtların yerinde ayrıştırmasını yaptık. Daha önce diktiğimiz meyve fidanlarının bakımlarını yaptık. Meyve fidanlarının diplerini çapaladık. Amacımız gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı doğaya, yeşilliğe, meyveye yani hayata tutunan, bize temiz hava sağlayan, her türlü bitkiye karşı farkındalık oluşturmaktır." diye konuştu

Öğrencilerden Ayşegül Yılmaz, "Buraya hem meyve fidanlarımızın bakımlarını yapmak hem de çevre kirliliğine neden olan cam, plastik ve karton atıklarını toplamaya geldik. Büyüklerimize buradan seslenmek istiyorum, lütfen çevremizi temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Programa gönüllü öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Çubuk Belediyesi, Çubuk Çayı, Karbon, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta öğrenciler, diktikleri fidanların bakımını yaptı - Son Dakika


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