Çubuk'ta öğrenciler için tekvando kursu açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde öğrenciler için tekvando kursu açıldı.

Çubuk Belediyesi tarafından kurulan ve ilçedeki gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalar yürüten Engelsiz Spor Kulübü, tekvando branşında da faaliyetine başladı.

Kovid-19 tedbirlerinin yoğun bir şekilde uygulandığı kursa 6 -18 yaş aralığındaki öğrenciler kabul ediliyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine, yeni açılan tekvandoyla birlikte 19 branşta eğitim verdiklerini söyledi.

Şu anda 1300 öğrencinin kulüp bünyesinde spor eğitimi aldığını kaydeden Koçyiğit, "Beş yıl içerisinde 10 bin öğrencimizi sporu sevdirmek istiyoruz. Burada amaç sadece çocuklar değil büyük küçük tüm ilçe halkını da spora yönlendirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş sağ olsun bu konuda bize çok destek veriyor." ifadesini kullandı.

Engelsiz Spor Kulübü tekvando antrenörü Dilan Merve Çavuş da çocukken çok hırçın olduğundan ailesinin kendisini dövüş sporlarına yönlendirdiğini ve kendisinin tüm hırçınlığının sporla yok olduğunu ve adeta hayatının değiştiğini söyledi.

Sporun saymakla bitmeyen faydaları olduğunu vurgulayan Çavuş, ailelerin yetenekli çocukların keşfedilmesine fırsat vermelerini istediklerini kaydetti.

Bir taraftan atanmayı beklerken diğer taraftan da boş durmayarak ilçesinde yaşayan tüm çocuklara faydalı olmak istediğini dile getiren Çavuş, "Sporla benim tüm hayatım değişti. Kısa sürede önemli başarılar elde ettim. Ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil ettim. İki kere Türkiye şampiyonluğu, 6 tane de Türkiye derecem var. Benim gibi birçok kişinin de bu sporu yaparak hayatı değişebilir. Bu nedenle biz tüm gençlerimizi spora davet ediyoruz. Öncelikle çocuklarımıza sağlıklı bir hayat ve özgüvenli olmalarını öğretiyoruz. Daha sonrada başarılı sporcular yetiştirerek ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmalarını istiyoruz." diye