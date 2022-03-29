Çubuk'ta öğrencilerden resim ve teknoloji tasarım sergisi - Son Dakika

Çubuk ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri resim ve teknoloji tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen sergide öğrenciler tarafından karakalem, suluboya, yağlı ve pastel boya ile yapılan 50 resim ile teknoloji tasarım derslerinde yapılan eserler yer alıyor.

Serginin açılışını Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kılıç yaptı.

Görme engelli Ahizer Özbek ve öğrencilerin verdiği konser ile başlayan açılışta konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin birbirinden güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Demirbaş, "Çok güzel el becerilerini gördük bugün. Hepinizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte özellikle Çubukabad Parkı'nda düzenleyeceğimiz gençlik festivalinde de tüm okullarımızla birlikte bu eserlerinizi sergilemek istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da "Çubuk Belediyemizin bu güzel fuaye salonunda bu tür etkinliklerde bir arada olmak öğrencilerimizin yapmış olduğu ürünleri halkımızın, insanlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın ve tabi ki meslektaşlarımızın beğenisine sunmak büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Sergi bir hafta açık kalacak.