Çubuk'ta öğrencilerden resim ve teknoloji tasarım sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Çubuk'ta öğrencilerden resim ve teknoloji tasarım sergisi

29.03.2022 17:53
Çubuk'ta öğrencilerden resim ve teknoloji tasarım sergisi

Çubuk ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri resim ve teknoloji tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Çubuk ilçesinde Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri resim ve teknoloji tasarım dersinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen sergide öğrenciler tarafından karakalem, suluboya, yağlı ve pastel boya ile yapılan 50 resim ile teknoloji tasarım derslerinde yapılan eserler yer alıyor.

Serginin açılışını Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kılıç yaptı.

Görme engelli Ahizer Özbek ve öğrencilerin verdiği konser ile başlayan açılışta konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin birbirinden güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Demirbaş, "Çok güzel el becerilerini gördük bugün. Hepinizi tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte özellikle Çubukabad Parkı'nda düzenleyeceğimiz gençlik festivalinde de tüm okullarımızla birlikte bu eserlerinizi sergilemek istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç da "Çubuk Belediyemizin bu güzel fuaye salonunda bu tür etkinliklerde bir arada olmak öğrencilerimizin yapmış olduğu ürünleri halkımızın, insanlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın ve tabi ki meslektaşlarımızın beğenisine sunmak büyük bir mutluluk veriyor." diye konuştu.

Sergi bir hafta açık kalacak.

YORUMLAR
500
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilerle bir araya geldi Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilerle bir araya geldi İslahiye'de öğretmenler arası ayak tenisi turnuvası sona erdi İslahiye'de öğretmenler arası ayak tenisi turnuvası sona erdi

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Selim, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta öğrencilerden resim ve teknoloji tasarım sergisi - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:25:46. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk'ta öğrencilerden resim ve teknoloji tasarım sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement