Çubuk'ta öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi - Son Dakika
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Çubuk'ta öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerine geri dönüşüm ve çevre bilincini edindirmek için uygulamalı eğitim veriliyor.

Çubuk'ta öğrencilere geri dönüşüm eğitimi verildi, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortaokul öğrencilerine geri dönüşüm ve çevre bilincini edindirmek için uygulamalı eğitim veriliyor.

Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan ve 'Ambalaj atıkları çöp değildir. Geri dönüşüme kazandıralım' sloganıyla verilen eğitim, ilçedeki ortaokullarda uygulanıyor.

Eğitimle çöpe atılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi'nde ve Geri Dönüşüm Tesislerinde Atatürk Ortaokulu öğrencilerine yönelik verilen eğitimde öğrencilere bilinçsizce çöpe atılan ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılıncaya kadar hangi evrelerden geçtiği anlatılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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