Son Dakika Haberleri: Çubuk'ta öğrencilerin yol sorununa, Demirbaş el attı
Son Dakika Güncel Çubuk'ta öğrencilerin yol sorununa, Demirbaş el attı

Çubuk'ta öğrencilerin yol sorununa, Demirbaş el attı

30 dakika önce

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencilerinin talebi üzerine Yenice Mahallesi yolunda düzenleme yaptırdı.

Çubuk'ta öğrencilerin yol sorununa, Demirbaş el attı, System.String[]

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan üniversite öğrencilerinin talebi üzerine Yenice Mahallesi yolunda düzenleme yaptırdı.

Baki Demirbaş, üniversite öğrencilerinin kampüse gidebilmek için kullandığı, asfaltlanma bakım ve onarım işleminin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan yolun asfaltlama işlemi yapılana kadar geçici olarak düzenlenmesi konusunda ekiplere talimat verdi.

Önce iş makineleri tarafından yolun düzenlenmesini yaptırtan Demirbaş, ardından da yola asfalt kırığı serdirdi.

Öğrencilerden Mehmet Feyzi Karakoyun, "Başkanımızın hızlı bir şekilde talebimizi yerine getireceğini düşünmemiştik ama yaptığımız talebin yerine getirilmesi bizleri sevindirdi. Biz asfaltlanmasını isterdik ama Çubuk Belediyesinin görev ve sorumluluğunda değilmiş. Yine de imkanları ölçüsünde sorunumuzu giderdiler." diye konuştu.

Öğrencilerden Doğan Hayri Tekçe ise "Biz gençlere böyle yaklaşması bizi çok sevindirdi. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Kampüste öğrenim gören 7 bin öğrencinin sorunun bir nebze de olsa çözdü. İnşallah bu davranışı diğer belediye başkanlarına da örnek olur" ifadelerini kullandı.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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