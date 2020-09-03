Çubuk'ta öğretmenlerden oluşan filyasyon ekibi denetimleri artıracak - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde din görevlileri ve muhtarların ardından pandemiyle mücadelede öğretmenler de aktif rol alacak.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağdaş Engin Er, filyasyon ekibinde görevlendirilen öğretmenlerle bir araya geldi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Adem Keleş, bundan sonra din görevlileri ve muhtarların ardından pandemiyle mücadelede öğretmenlerin de aktif rol alacağını söyledi.

Karantinada olanların sıkı bir şekilde denetleneceğini ve karantina kurallarına uymayanların cezalandırılacağını vurgulayan Kaymakam Keleş, Kovid-19'un yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçede birçok tedbir aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti.

Alınan tedbirlerle son bir haftadır günlük artış hızının stabil olduğunu kaydeden Kaymakam Keleş, "Bu salgını durdurabilmemiz için herkesin üstlendiği görevi Allah rızasıyla ve amatör bir ruhla yapması gerekiyor. Aldığımız tedbirlerle son bir haftadır ilçemizde artış hızını durdurmuş durumdayız. İnşallah sizlerin de çalışmasıyla birlikte azalışa geçecek. Hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise pandemiyle mücadelede belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Kendisinin de süreci bizzat yaşadığını hatırlatan Başkan Demirbaş, sağlık çalışanlarının ve filyasyon ekibinin çok özverili bir şekilde çalıştığına dikkat çekti.

Pandemiyle mücadelede başarılı olmanın yolunun karantina dönemine uyulması ile mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, "Burada sizlere büyük görevler düşüyor. Öğretmenlik gibi kutsal bir görevi icra ederken bugün en az o kadar kutsal bir görevi daha icra edeceksiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sağlık çalışanlarımız da ilk günden itibaren çok özverili bir şekilde çalıştılar. Burada hiçbir şekilde rehavete kapılmadan tedbirleri en iyi şekilde uygulamalıyız. Biz belediye olarak bütün imkanlarımızı, personelimizi bu mücadele için seferber ettik. İnşallah en kısa zamanda bu süreci atlatırız ve yine okullarımızdaki o neşeli cıvıltılı normal günlere döneriz" diye konuştu.

Toplantı karşılıklı fikir alışverişi ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.