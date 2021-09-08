Çubuk'ta öğretmenlere yönelik "Dijital Dönüşümde Yapay Zeka Eğitici Eğitimi" kursu başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde gönüllü öğretmenlere "Dijital Dönüşümde Yapay zeka eğitici eğitimi" kursu veriliyor.

Ankara Kalkınma Ajansının 2021 Yılı Mali Destek Programı kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen projede, ilçede görevli 50 öğretmen eğitim alacak.

Eğitim alan öğretmenlerin de meslektaşlarına ve öğrencilerine bu eğitimleri vererek "çarpan etkisi" oluşturmaları bekleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AA muhabirine, kendilerini geliştirmek isteyen öğretmenlerin kursa katıldığını ve proje kapsamında tüm materyallerin kursiyerlere ücretsiz verildiğini söyledi.

Kurs hakkında bilgi veren Kılıç, "Yoğun talep nedeniyle kursunuz iki grup halinde verilecek. Öğretmenlerimizin, 40 saatlik kursla eğitimde teknoloji kullanımı, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarındaki yeterlilik ve uygulamada yetkinliklerini artırarak diğer öğretmenlere eğitimler verebilecek seviyeye gelmeleri sağlanacak. Ayrıca öğretmenlerimiz öğrendikleri uygulamaları sınıf ortamlarında kullanmalarıyla öğrencilerin teknoloji okuryazarı, üretken ve katılımcı bireyler olmalarına katkı sağlanması da amaçlanmaktadır." diye konuştu.

Kılıç, eğitimlerin 25 kişilik iki gruplar halinde hafta sonları olacak şekilde planlandığını kaydetti.