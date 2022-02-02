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Çubuk'ta okul bahçeleri kardan temizleniyor - Son Dakika

Çubuk'ta okul bahçeleri kardan temizleniyor

02.02.2022 19:43

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri okul bahçelerinde biriken karları temizliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri okul bahçelerinde biriken karları temizliyor.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, 7 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime başlayacak okullarda kar temizleme çalışması yapıyor.

İlçe genelinde kapanan ana ve ara yolları temizleyen ekipler, öğrencilerin kardan ve buzdan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine, eğitim-öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, ikinci yarı yılın başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin okullarında zorluk yaşamaması için okul bahçeleri ve civarında kar temizleme çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda ekiplerin ilçedeki tüm okullarda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Demirbaş, "İlçe merkezinde de kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye olarak her türlü olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirbaş ve ekiplerine teşekkür eden Türk Telekom İlkokulu Müdürü Osman Karakuş, "Eğitim öğretim başlamadan okullarımızın temizliğini gerçekleştiriyorlar. İnşallah öğrencilerimiz 7 Şubat'ta eğitim ve öğretimlerine başlayacaklar." dedi.

Çubuk'ta okul bahçeleri kardan temizleniyor
Çubuk'ta okul bahçeleri kardan temizleniyor
Çubuk'ta okul bahçeleri kardan temizleniyor

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Hisarcık, Çubuk, Okul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çubuk'ta okul bahçeleri kardan temizleniyor - Son Dakika


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