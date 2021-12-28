Çubuk'ta okullar arası satranç turnuvası başladı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen turnuva, 3 farklı kategoride 180 sporcunun katılımıyla İlçe Gençlik Merkezi'nde başladı.

Bir hafta boyunca 6 tur üzerinden oynanacak müsabakalar sonrasında dereceye giren okullar, Ankara okul sporları grup müsabakalarına katılacak.

İlk hamleyi yaparak turnuvayı başlatan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sporcuların organizasyona ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Demirbaş, satrancın önemine değinerek, mutlaka gençlerin zeka oyunlarına yönlendirilmesini isteyerek, "Bu anlamda ilçemizde çok zeki çocuklarımızın olduğunu bir kez daha gördük. Ailelerimize şunu söylemek istiyorum, televizyon, tablet, telefon başında zaman geçireceklerine çocuklarına satranç oynamayı öğretmelerini tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın zamanlarını en iyi şekilde kullanmalarını istiyoruz. Bu anlamda da burada olan çocuklarımızın ailelerini ve çocuklarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Seyda Topal ise gençlik merkezinde gençleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmaya başladıklarını söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu ve turnuvanın bir hafta boyunca devam edeceğini dile getiren Topal, "Çocuklarımızı gençlik merkezinde daha çok vakit geçirmeleri için sabah ve akşam olmak üzere 6 tur yapacağız. Dereceye girenlere biz madalya, kupa takdim edeceğiz ve inşallah onlara çeşitli hediyelerimiz de olacak. Yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde karşılaşmalarımız olacak." diye konuştu.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.