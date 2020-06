Çubuk'ta okullar sınav için hazırlanıyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri 20 Haziran günü gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

LGS sınavı yapılacak 22 okulda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Ailelerin ve çocukların her hangi bir endişeye kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Demirbaş, "Belediye olarak tüm okullarımızda her türlü önlemimizi aldık ve titizlikle ekiplerimiz tarafından çalışmalar yürütüldü. Tüm sınav merkezlerinde öğrencilerin temas edebileceği her noktada ilaçlama çalışmamızı yaptık. Ben buradan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç ise "22 okulumuzda 163 salonda 2 bin 256 öğrencimiz sınava girecek. Okullarımızda 374 öğretmen görev alacak. Okullarımızın bahçelerinde kontrolleri yapılan öğrencilerimiz tek tek sınav yerlerine kontrollü bir şekilde alınacaklar. Tüm okullarımıza bakanlığımız tarafından 185 adet dezenfektan 7 bin 628 maske, 220 adet siperlikli maske ve 2 bin 300 adet cerrahi eldiven dağıttık. Öğrencilerimize her oturum için ayrı ayrı maske dağıtacağız." dedi.