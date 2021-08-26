Çubuk'ta okullar yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi - Son Dakika

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Çubuk Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla okulları dezenfekte ediyor.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alabilmeleri için ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Özel donanımlı ekipler, okullarda sınıfları, tuvaletleri, koridorları ve merdivenleri dezenfekte ederek steril hale getiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra ekipler, haşereye karşı mücadele çalışmalarını da okul bölgelerinde yoğunlaştırdı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe genelinde 56 okulda 1001 dersliği dezenfekte ederek öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı bir ortam hazırlandığını söyledi.

Yüz yüze eğitime başlanması planlanan okullarda Kovid-19'a karşı sağlık koşullarını oluşturmak için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Demirbaş, "Temizlik ve dezenfekte ekipleriyle mahallelerindeki her cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizledik. Çocuklarımızın okullara gönül rahatlığıyla gidebilmeleri, ailelerin de gönül rahatlığı içinde evlatlarını gönderebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bütün okullarımızı ilk ders zili çalmadan hazır hale getireceğiz." dedi.