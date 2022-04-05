Çubuk'ta otomotiv yan sanayi firmasına ödül - Son Dakika
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Çubuk'ta otomotiv yan sanayi firmasına ödül

05.04.2022 17:51

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otobüs ve minibüsler için taban tahtası, yan duvar, tavan ve ahşap parçaları üreten firmaya Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından "Tedarik Sanayi Başarı Ödülü" verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otobüs ve minibüsler için taban tahtası, yan duvar, tavan ve ahşap parçaları üreten firmaya Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından "Tedarik Sanayi Başarı Ödülü" verildi.

Yazır Sanayi Bölgesinde bulunan Turna Ahşap Ltd. Şti. Fabrika Müdürü Eray İlden, yaptığı açıklamada bu yıl 47.'si düzenlenen Tedarik Sanayi Başarı Ödülleri'nde gösterdikleri performansla ön plana çıktıklarını bildirdi.

İlden, şunları kaydetti:

"Ödülü almak bizi son derece mutlu etti. Biz otobüs ve minibüs tarzı araçların taban tahtası, yan duvar, tavan ve ahşap kısımlarını üretiyoruz. Büyük otomotiv kuruluşların üyesi olduğu dernekten ödül almak bu sektör için çok önemlidir. Yaklaşık 2 yıl önce üretime başladığımız 22 bin metrekare kapalı alanda 105 kişiyle üretim yapmaktayız. Polonya, Almanya ve Vietnam ile yurt içindeki firmalara yaptığımız üretimimiz inşallah bu ödülle daha çok artacaktır. Hem daha çok istihdam sağlayacağız hem de ihracatımızda artış olacak."

Çubuk'ta otomotiv yan sanayi firmasına ödül
Çubuk'ta otomotiv yan sanayi firmasına ödül
Çubuk'ta otomotiv yan sanayi firmasına ödül

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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