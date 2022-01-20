Çubuk'ta pazarcı esnafı soğuk nedeniyle tezgah açmadı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde pazarcı esnafı soğuk nedeniyle tezgah açmadı.

Aşırı soğukların yaşandığı Çubuk ilçesinde perşembe günleri açılan ilçe pazarında esnafların büyük çoğunluğu soğuk hava nedeniyle tezgahlarını açmadı.

Sabah saatlerinde hissedilir hava sıcaklının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü ilçede sebzelerin donduğu gerekçesiyle esnafların çoğunluğu tezgah açmadı. Soğuk havaya rağmen pazarda tezgah açan esnaf ise sebzelerin donmaması için ateş yaktı. Bazı esnaflar ise ürünlerinin üzerini battaniyelerle örterek korumaya çalıştı.

Çevre ilçelerden gelen ve don tehlikesine karşı araçlarındaki meyve sebzeleri indirmeyen esnafların bir kısmı ise bir süre araçlarında bekledikten sonra hava sıcaklığının yükselmesi üzerine tezgahlarını açtı.

Pazarda tezgah açan esnaf ve alış verişe gelen vatandaşlar ise yakılan odun ateşiyle ısınmaya çalıştı.

Bu arada, Meteoroloji verilerine göre, aşırı soğukların bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.