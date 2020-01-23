Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı - Son Dakika

Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı

6 saat önce

Çubuk ilçesinde, Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından pazarcı esnafına çorba ikramında bulunuldu.

Çubuk ilçesinde, Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından pazarcı esnafına çorba ikramında bulunuldu.

Çubuk Muhtelif Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, seyyar araçlarla "Esnafımız üşümesin" sloganıyla sıcak çorba hizmetine başladıklarını kaydetti.

Ahi geleneğini en güzel şekilde sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, soğuk kış gününde esnafın içini ısıtmak için gayret ettiklerini belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, etkinliği düzenleyen esnaf odasına teşekkür etti.

Belediye olarak kendilerinin ilçedeki tüm esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini aktaran Demirbaş, şöyle devam etti:

"Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odamız ile vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Sabah erken saatte pazar esnafımızın tezgahlarını açmaya başladığı anda bizde onlara çorba ikram ediyoruz. Esnafımıza hem hayırlı işler diliyoruz hem de sıcak bir kap çorba ikram ediyoruz. Esnaflarımızda bu uygulamadan çok memnun oldular."

Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı

Türkoğlu, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır
İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çubuk'ta pazarcı esnafına çorba ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]